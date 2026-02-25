将棋の第５３期女流名人戦予選決勝が２５日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の香川愛生女流四段が中七海女流三段に１２８手で勝利し、３期ぶりのリーグ入りを決めた。対局を終え「厳しい戦いになるだろうなと１か月くらい思って過ごしていたので、今は中さんに勝ってリーグ入りすることができたのがとにかくうれしい気持ちでいっぱい。しばらくは余韻に浸りたい」と笑顔。本局を「対戦して改めて強さが伝わってきて、