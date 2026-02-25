アドベンチャーワールドは２５日までに、２５年９月３０日に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃんの「初節句」を祝う特別セレモニーを、ひな祭りに合わせて３月１日に開催すると発表した。開催場所は海獣館２階で午前１０時１５分〜約１５分間（体調などで内容を変更・中止する場合あり）。ペンギンは外見での雌雄判別が不可能なため、ＤＮＡ鑑定で判定される。その結果を、ひな祭りにちなんだ華やかなサプライズ演出で発表。