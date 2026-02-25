きょう25日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）は 「関西発の爆儲け店！どこまで限界突破してんねん!?最果て店を徹底リサーチ」で盛り上がる。【写真】『ゼニガメ』に登場するベッキー同番組は、ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。今回は、創業70余年、大阪のソウルフードとして親しまれるお好