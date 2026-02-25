NGOが高校生の保護者を対象に行った性教育に関する意識調査で、学校での性教育を必要と考える人が7割以上に上っていることがわかりました。この調査は去年9月から10月にかけて、子どもや女性への支援を行うNGOが全国の高校生の保護者およそ1900人にアンケート形式で聞いたものです。調査によりますと、学校で行われる性教育について「もっと充実させてほしい」と答えた人が35.8%、「ある程度は必要だと思うが内容には慎重であって