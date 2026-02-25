東日本大震災と同じ規模の地震が起きた場合、自らの対策が不足していると回答した人が約7割となることが分かりました。この調査は、2026年3月11日で東日本大震災の発生から15年となるのを前に日本赤十字社が行ったもので、全国の男女1200人が回答しました。その結果、東日本大震災と同じ規模の地震が起きた場合、自らの備えについて「対策できている」などとした人は20.5％だった一方、「対策できていない」とした人が69.2％だった