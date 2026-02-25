25日午後4時49分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の笠間市と石岡市、栃木県の宇都宮市、栃木市、真岡市、それに下野市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨城県笠間