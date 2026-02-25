巨人のドラフト4位・皆川岳飛外野手が25日、中大の先輩でもある阿部監督から愛のむちを受けた。重心を低くして、低めのボールを打ち返す恒例の連続ティーを終えると「きつかったです。息もきついですし、太ももとかお尻がきついです」と大量の汗を拭った。後輩の元へ近付いた指揮官の一言から始まった。「こんな緩いティー、1500球打っても変わらないから、俺が投げてやる」。その後は重心を低くした状態での連続ティーが行