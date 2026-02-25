国際NGOが高校生の子どもを持つ保護者を対象に行った学校での性教育に関する調査結果を公表し、専門家の関与を求める声が強いことが明らかになりました。この調査は、国際NGOプラン・インターナショナル・ジャパンが、全国高等学校PTA連合会に在籍する保護者を対象に1906名から回答を得たものです。この調査によりますと、学校で行われる性教育について、回答した保護者の40.0％が「必要だが内容には慎重であってほしい」と回答し