天皇皇后両陛下は、東日本大震災から15年の節目にあたり、3月下旬に岩手県と宮城県を4月上旬に福島県を訪問されると宮内庁が発表しました。長女の愛子さまも同行されます。3月11日に東日本大震災から15年となるのを受け、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは3月25日と26日に岩手県の大槌町と大船渡市、宮城県の南三陸町と石巻市の被災地を訪問されます。25日は岩手県の花巻空港に入り、大槌町文化交流センターで復興状況について説明