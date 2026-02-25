米Google（グーグル）は24日、音楽制作の生成AIツール「ProducerAI」がGoogle Labsに加わったと発表した。Google DeepMindのAIモデル「Lyria 3」のプレビュー版が使われるという。 ProducerAIは、チャット画面に自然言語で指示をすることで、簡単に音楽が作れる。歌詞も作り出しボーカルを追加できるほか、曲に合わせたジャケット画像も生成される。 ProducerAIではLyriaのほかに、Gemini