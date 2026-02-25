ミラインクは、スマートフォンとSIMをセットで提供するMVNOサービス「ZERONEO MOBILE」の提供を開始した。回線は楽天モバイルで、料金プランは音声通話付き・通信量無制限の1プランのみ。月額基本料は6248円。 SIM単体での販売は行われず、端末購入とセットで提供される。 端末は「iPhone 16」や「Google Pixel 9」などがラインアップされており、すべて検査をクリアしたリユース品。バッテリ