井端監督がいかに侍投手陣を起用していくかにも注目が高まる（C）ドジャース・大谷翔平も日本に帰国。いよいよ侍ジャパンは3月6日の台湾戦から大会連覇を目指す戦いに臨んでいくことになる。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見る今大会では前回覇者の日本チームを倒そうと特に米国チームはアーロン・ジャッジ（ヤンキース）を主将にメジャーリーガーも続々参戦と本気の布陣