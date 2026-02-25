マルコット氏のガッツポーズも印象的だった(C)Getty Images逆転劇の反響は今も収まらない。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルに輝き、一躍時の人となっている“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組。現地時間2月24日、五輪公式インスタグラムは、フリーの演技を熱く見守っていた人物のリアクションに注目し、その動画が話題となっている。【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦