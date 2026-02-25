宝塚歌劇団は２５日、持続的な成長に向けた体制強化の一環として、今まで以上に円滑な組織運営を図るため、全５組において新たに１人が副組長に就任し、各組副組長を２人とすることを決定したと発表した。各組の体制は以下の通り▼花組・組長＝美風舞良（みかぜ・まいら）、副組長＝紫門（しもん）ゆりや、※紅羽真希（くれは・まき）▼月組・組長＝梨花（りか）ますみ、副組長＝夢奈瑠音（ゆめな・るね）、※佳城葵（かしろ・あ