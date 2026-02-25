元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子（42）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）にVTR出演。驚くほど小食だという金メダリストを明かした。元阪神・糸井嘉男氏がマスターを務める「純喫茶超人」。この日は、女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）と、レスリングの後輩で金メダリストの登坂絵莉さん（32）がゲスト出演し、トークで盛り上がった。番組では「2人と交流のある人物」として