将棋の藤井聡太竜王＝名人・王位・棋聖・棋王・王将＝が２５日、京都市の京都競馬場で、永世竜王資格の獲得記念碑の除幕式に出席した。昨年１１月、５期連続で竜王位を獲得し、史上３人目の永世竜王資格を得る舞台となった京都競馬場に姿を見せた藤井。「苦しい場面もあったが、勝負手を放って難解な終盤戦に持ち込むことでき、私としても非常に思い出深い一局だった」と振り返った。記念碑には「より高みを目指して戦う」と