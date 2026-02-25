岩手県大船渡市の山林火災で被害に遭った建物が解体され、更地が目立つ三陸町綾里の住宅街＝20日（共同通信社機から）平成以降で国内最大の3370ヘクタールが延焼した岩手県大船渡市の山林火災は、26日で発生から1年となる。焼けた木の伐採は一部にとどまり、山肌の所々に焦げ跡が残る。被害に遭った建物はほぼ解体され、住宅街は更地が目立つ。住宅や事業の再建が負担になっている住民もおり、本格的な復興はこれからだ。火災