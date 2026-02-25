ノルディックスキーの札幌五輪記念ジャンプ大会は25日、北海道札幌市宮の森ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS100メートル）で行われ、53歳の葛西紀明（土屋ホーム）は1回目81メートルの16位から2回目に87・5メートルを飛び、合計178・8点で7人抜きの9位に食い込んだ。57歳で迎える30年フランス・アルプス五輪出場を目指すレジェンドは「まだまだですね。次は頑張ります」と、27日から札幌市で開催される宮様スキー大会での巻き返