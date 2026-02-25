ＪＲＡは２月２５日、２２年ニュージーランドＴに優勝したジャングロ（牡７歳、栗東・森秀行厩舎、父モアザンレディ）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。なお、鹿児島県で種牡馬となる予定。２１年８月のデビュー戦は３着で、４戦目で初勝利。１２月にはスポーツ報知杯中京２歳Ｓをレコードで逃げ切り、オープン初勝利を挙げた。３歳初戦のマーガレットＳを勝ち、次戦のニュージーランドＴで初タイトル。フォーエ