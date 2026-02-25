ガールズグループNMIXXのヘウォンが思わぬ被害に遭った。まるでサッカーのPK戦で問題視されるようなレーザー照射を受けたとして物議を醸している。【写真】ヘウォン、可愛すぎる露出姿ヘウォンは2月24日、自身の誕生日を迎え、仕事で訪れていたチリの宿泊先からライブ配信を実施。和やかな雰囲気で進んでいたが、窓の外から緑色のレーザー光がヘウォンの部屋に向けて照射される場面が確認された。しかも一度きりではなく、複数回に