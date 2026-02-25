俳優チャン・グンソクが、交流の醍醐味を生かした進行と深い洞察力で、3部作の旅を温かく締めくくった。去る2月24日、韓国で放送されたMBCの旧正月特集3部作『食卓の発見』第3部「自然がくれたもの、残さず食べる料理」にて、MCチャン・グンソクはシェフのユン・ナムノ、デビッド・リー、ファブリ、ガールズグループ宇宙少女のダヨンとともに慶尚北道（キョンサンブクド）浦項（ポハン）を訪れた。【写真】チャン・グンソク、東京