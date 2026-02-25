日本マクドナルドは、「プレミアムローストコーヒー」(ホット)を約3年ぶりにリニューアルし、2026年2月25日から全国で提供している。同日より、岡田准一さん出演の新テレビCM「マックでコーヒーのみにいこ!」篇(30秒)を全国に投下した。これに先立ち2月24日、都内でリニューアル発表イベントを開催した。マクドナルドの担当者らがリニューアルのねらいと技術的なポイントを説明。さらに、新テレビCMに出演する俳優の岡田准一氏と、