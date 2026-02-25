２５日、北京に到着したメルツ首相（中央）。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京2月25日】ドイツのメルツ首相が25日午前、北京に到着し、2日間の中国公式訪問を開始した。２５日、北京に到着したメルツ首相。（北京＝新華社記者／戴天放）２５日、メルツ首相を乗せ、北京に到着した航空機。（北京＝新華社記者／戴天放）２５日、北京に到着したメルツ首相（右端）。（北京＝新華社記者／戴天放）