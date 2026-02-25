俳優・浅野忠信の妻で俳優・モデルの中田クルミ（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。24日放送のNHK『あさイチ』（月〜金 前8：15）出演時に着用した手編みのニットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「4日とか凄すぎます」出演が決まってから4日間で完成させた、中田クルミの手編みニット中田は「NHK『あさイチ』ありがとうございました 手芸特集に呼んでいただけて感無量です！」と感謝をつづり、「編み物ずっと続