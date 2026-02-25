お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原やすよ（50）が24日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。コンビ仲について語った。オフの日も一緒に過ごすことが多いという2人。とくにやすよは、食材を持参して姉・ともこ宅へ行き、キッチンを借りて手料理を振る舞うことを告白。「“ちょこちょこ1品が食べたい”って言ったら買って行くか、“天ぷらが食べたい”って言っ