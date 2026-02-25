ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。列島に歓喜の渦を巻き起こした大逆転での金メダル獲得。フィギュア熱が高まる中、競技を始めようと思っている子どもへのメッセージを問われると、三浦は「それを目標にやってきたのでうれしい」と感慨深げに語っ