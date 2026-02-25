宝塚歌劇団は25日、持続的な成長に向けた体制強化の一環として、今まで以上に円滑な組織運営を図るため、花、月、雪、星、宙（そら）の全5組で新たに副組長1人が就任し、各組副組長2名制を導入すると発表した。「今後ともすべての関係者が安心して公演に携わるとともに、1人ひとりが研さんに励み一層活躍できる環境づくりを目指してまいります」としている。3月1日付の各組の新体制は以下の通り。花組【組長】美風舞良（みかぜ・