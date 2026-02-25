ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が25日、2日目の開催を終えた。これがエース機のパワーだ。今井裕梨（42＝群馬）は2日目9Rで外を握った高憧四季を受け止めると、バックでも鋭く伸びてジワジワと艇間を広げて逃げ切った。初日は大敗していただけに「超緊張しました。本当に良かった」と安どの表情。2日目は注目機の力を発揮して2、1着、巻き返しに成功した。「ペラを片面だけ叩いて初日よ