ドイツのメルツ首相は2月25日から26日にかけて中国を公式訪問します。25日午前、メルツ首相は北京首都国際空港に到着し、就任後初の中国訪問を開始しました。メルツ首相は中国が午（うま）年に入ってから迎えた最初の外国の指導者でもあります。訪問期間中、メルツ首相は習近平国家主席、李強総理とそれぞれ会談し、2国間関係や共に関心を寄せる問題について意見交換をおこなう予定です。（提供/CRI）