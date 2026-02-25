トヨタの「アルテッツァ」がワイスピ仕様に！東京オートサロン2026で展示されたトヨタ東京自動車大学校の学生が手掛けたトヨタ「アルテッツァ」のカスタムカー。映画『ワイルド・スピード』の世界観を表現したという、鮮やかなライムグリーンのボディとこだわりの造形について解説します。【画像】超イカしてる！ これが「トヨタ斬新アルテッツァ」です。画像で見る！（7枚）毎年1月に開催されるカスタムカーの祭典「東京オ