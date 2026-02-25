イベント時の「駐車難民」解消へ背景に「観戦需要」の増加株式会社ローソンは2026年2月25日、株式会社アース・カーが運営する駐車場シェアリングサービス「特P」と連携し、イベント開催日に合わせて店舗駐車場を有料かつ予約制で貸し出す実証実験を開始すると発表しました。対象となるのは、Jリーグの試合などが行われる「埼玉スタジアム2002」に近い「ローソンさいたま浦和美園店」です。【画像】これは便利！ 斬新ローソン