インテルは現地２月24日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、ノルウェー王者のボデ／グリムトとホームで対戦した。昨季のCL準優勝の強豪は、敵地で開催された第１レグを１−３で落としており、これ以上の失点は許されない。緊迫した展開のなか、スコアレスで迎えた58分にマヌエル・アカンジが重大なエラーを犯してしまう。自陣ペナルティエリア手前でGKへのバックパスを試みた際に、痛恨