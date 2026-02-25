滋賀県東近江市の住宅に侵入し、７５歳の男性を殺害しようとした強盗殺人未遂の疑いで２８歳の男が再逮捕されました。強盗殺人未遂と住居侵入の疑いで再逮捕されたのは、住居・職業不詳の秋山克也容疑者（２８）です。警察によりますと、秋山容疑者は２月４日午後、滋賀県東近江市の住宅で、この家に住む７５歳の男性を刃物で切りつけ、重傷を負わせた疑いがもたれています。男性は顔などを切りつけられていて、脳内に達し