俳優の仲里依紗（36）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。両親、妹、長男（12）と訪れた沖縄で、妹と“ナイトプール”を楽しむビキニショットを公開した。【動画】「面白すぎてたまりません」妹と“真冬のナイトプール”楽しむ仲里依紗仲は、母・かなえさんの還暦を祝うために沖縄を訪問。家族で沖縄観光を楽しみ、宿泊先の「星のリゾート」では客室付きのプールを満喫。「元取るために入ります」と宣言し、「真冬