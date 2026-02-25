歌手の工藤静香（55）が24日、Instagramのストーリーズを更新。手作りスイーツを披露し、注目を集めている。【映像】工藤静香の豪邸と話題の自宅庭や手作りスイーツこれまでもInstagramで、「すんごい豪邸」「自宅、森！！！」「もう庭が庭ではなく公園！」などのコメントが寄せられた自宅の庭や、ブランチ用の“1人すき焼き”を作ったこと、さらに家族のために用意した“最高の朝食”など、プライベートの様子を紹介してきた