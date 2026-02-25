自動車レース最高峰舞台のF1日本GP（3月27〜29日）を開催する鈴鹿サーキットは25日、日本相撲協会とのコラボ企画を発表した。鈴鹿サーキットはこのほど新たなファン層獲得のため、日本の文化や美しさ、日本のモータースポーツ文化を発信する取り組みを推進。その一環として日本相撲協会とのコラボレーションすることを決めた。この日、リリースを通じ「相撲は長い歴史を有するとともに、2025年には英国ロンドンで34年ぶりの