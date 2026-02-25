歌手の布袋寅泰（64）が、生活の拠点にしているロンドンでの最新自撮りショットを披露し、話題になっている。【映像】今井美樹や長女との写真や布袋寅泰の自撮りこれまでもInstagramで、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、ロンドンで散歩する姿などを発信してきた布袋。2月5日の更新では、日本で開催したライブを終え、ロンドンに戻ったことを報告。「暖炉の炎