ＴＢＳは２５日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、大反響を呼んでいる日曜劇場「リブート」（後９時）に言及した。鈴木亮平が主演する同作は、無実の罪をかけられたパティシエが、真犯人を捜すために過去を捨てて悪徳刑事に成り代わる物語。鈴木は正反対のキャラクターを１人で演じ分けている。第１話は無料配信動画サービス「ＴＶｅｒ」などでの見逃し再生回数が４７８万回を突破し、全局の歴代ドラマ初回放送で１位