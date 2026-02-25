元参院議員のガーシー（東谷義和）が２５日にＸを更新し、高市早苗首相が衆院選で当選した自民党の全議員にカタログギフトを贈ったことに言及した。高市首相は選挙後、当選した衆院議員３１５人に３万円相当のカタログギフトを配布していたことが分かった。２５日、参院本会議の代表質問で、高市首相は法令上問題はないとした。ガーシーは「なんで前総理と同じよーなことしてまうんやろなー同じ轍踏んだらあかんやん」と