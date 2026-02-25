ＪＲＡは２５日、すみれＳ５着のアッカン（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）ときさらぎ賞４着のコレオシークエンス（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父サートゥルナーリア）が、英ダービー・Ｇ１（６月６日、エプソム競馬場・芝２４１０メートル）に予備登録を行ったと発表した。英ダービーに日本調教馬が参戦なら史上初となる。同レースは総賞金２００万ポンド（約４億２２１０万円＝２０２６年のＪＲＡレート、１ポン