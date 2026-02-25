鹿児島大学など県内にある国立大学の2次試験の前期日程が25日から始まりました。 県内では25日から、鹿児島大学と鹿屋体育大学で2次試験の前期日程が始まりました。鹿児島大学の郡元キャンパスでは午前8時ごろからお守りのついたかばんを持つ受験生が集まり、直前まで参考書に目を通して試験に備えていました。 （教育学部受験 福岡から）「鹿児島の離島の教育に興味がある、自分の（県の）学校はそういう環境がなかったから経験