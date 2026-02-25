もうすぐ3月。卒業や入学祝いの贈り物としてハンカチは毎年人気ですね。鹿児島市の山形屋に25日、ハンカチのユニークな売り場が登場しました。 （レポーター）「山形屋にやってきました、まわるハンカチ？って思ったけど、お～くるくるまわっている」 クルクルとまわっているのは、色とりどりのカラフルなハンカチです。 山形屋にお目見えしたその名も「まわるハンカチ」。回転寿司のレーンを活