【モデルプレス＝2026/02/25】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が2月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】24歳イコラブメンバー「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカコーデ◆＝LOVE瀧脇笙古、ニット×ミニスカの甘めコーデ披露瀧脇はリボンの絵文字とともに「ニットヒキ」とコメントし、淡いピンクのニットトップスに色白な脚が際立つ