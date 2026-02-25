があり、1人が救急搬送されました。 警察や消防によりますと、25日午後3時ごろ、鹿児島市花野光ヶ丘2丁目の市営住宅で「隣の家から煙が出ている」と消防に通報がありました。 煙が出たのは5階建て市営住宅の5階の一室で、午後4時現在も消火活動が続いています。 この火事で1人が救急搬送されたということですが、詳しい容体などはわかっていません。 ・ ・ ・