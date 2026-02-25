去年7月に北九州市の病院で、入院中の患者の顔を殴りケガをさせたとして25日、38歳の准看護師の女が逮捕されました。「私は殴っていません」と容疑を否認しています。傷害の疑いで逮捕されたのは、北九州市の准看護師、谷村さくら容疑者（38）です。警察によりますと、谷村容疑者は去年7月、北九州市小倉北区貴船町の病院で、入院中の当時90歳の女性患者の顔を殴り、足を蹴る暴行を加え、鼻の骨を折るなどのケガをさせた疑いです。