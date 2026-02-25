メインシナリオ…堅調な推移が続いている。21日線にサポートされており、一段と上値を追う展開となりそうだ。その場合、2月9日の高値110.79が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、111円の節目、112円の節目、113円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の109.27、基準線の108.46、2月13日の安値107.70などを試すとみられる。 MINKABU PRESS