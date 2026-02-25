AKB48の伊藤百花が、28日に発売される、「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）に登場する。【写真】肉まんをほおばり…キュートな”お口”の伊藤百花きょう25日に67thシングル「名残り桜」をリリースしたAKB48で、新センターを務める伊藤。レッスンや撮影に追われる忙しい日々を過ごす伊藤に、目的地を決めず、ただ路地を歩いてもらった。忙しさの合