モデルのローラ（35）が23日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は、人生で初めて、生きている鶏さんを捕まえて、絞めて、解体をして、命を頂くという経験をしたよ」と報告し、体験する写真とともに気持ちをつづった。【写真】「大切に頂きたい」“人生初”鶏の解体を体験するローラローラは「朝車で向かう時ドキドキしたけれど、頭の中は、今まで自分が食べてきた鶏肉さんの命は、いつも誰かがやっていてくれているから、食