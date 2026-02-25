◇プロ野球・巨人春季キャンプ 最終クール1日目(25日、沖縄・那覇)巨人の山瀬慎之助選手が今季へ向けて意気込みを語りました。春季キャンプ中のここまでの状態については、「1月から良い準備ができてキャンプインできていますし、もっともっとアピールしていきたい。バッティングは内容悪くないです。守備の方でも例年以上に余裕を持って自信を持ってプレーできているかなと思います」と手応えを明かしました。「本当に自信はある