ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が25日、2日目の開催を終えた。選出順4位の戸敷晃美（29＝福岡）はドリームメンバーにも選ばれた好素材。2日目1Rではインからコンマ06のトップスタートを繰り出して力強く押し切った。「スタートは少し様子を見たけど全速で行けば前にはいる足はあります」。冷静な立ち回りが光った。相棒の63号機は四国地区選手権で井上遥妃が好出足に仕上げ、前節は竹田